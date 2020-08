Ligue des champions : c'est le jour J pour le PSG, qui a rendez-vous avec l'histoire

publié le 23/08/2020 à 08:05

À la Une de vos journaux ce dimanche 23 août au matin, beaucoup de football avant la finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Vous vous souvenez peut-être de cette photo avec François Mitterrand et d'Helmut Kohl main dans la main près de Verdun, et bien le quotidien L'Équipe s'inspire de ce cliché et met en Une Kylian Mbappé avec Manuel Neuer, capitaine de l'équipe bavaroise. Le journal titre sur ce "Sommet franco-allemand".

L'Indépendant titre également sur "Le grand défi du PSG". Le club parisien "rêve d'un sacre européen" en première page de La Dépêche du Midi. "Tous derrière Paris" titre de son côté Le Parisien Aujourd'hui en France. Même La Provence joue le jeu avec un petit encart sobre. "C'est le jour J pour le PSG", écrivent nos confrères, qui ont préféré mettre en lumière ce matin "la cigale, star de l'été".

Comme chaque week-end, RTL vous fait partager les bons plans de nos confrères de la presse régionale. Ce dimanche 23 août, c'est avec les journalistes du Midi Libre. Éric Marty nous vante les qualités de l'incontournable criée du Grau d'Agde. Il assure que "c'est un lien assez unique parce que c'est la seule criée où le public peut rentrer et assister à toute l'évolution du poisson quand il sort du bateau". Le poisson est en effet pêché et placé en barquette en polystyrène. Les gens voient donc les pêcheurs et il y a "un petit parcours pédagogique au début pour les enfants et on peut assister l'après-midi à la vente du poisson".

Découvrez la criée du Grau d'Agde

Il n'y a plus de crieurs de poissons, cela se passe un peu comme un marché. "C'est dans un amphithéâtre avec des tables", explique Éric Marty. L'acheteur a un bouton pour acheter et le vendeur affiche le prix sur un tableau. Les poissons descendent en bas et ce sont des enchères descendantes donc il faut être assez malin pour "attraper le bon lot au bon prix". Pour le journaliste, c'est "très intéressant à regarder, très pédagogique".

Il est aussi possible de visiter Collioure en deux-chevaux pour un "retour dans le passé" le long de la Côte Vermeille entre Collioure, Port Vendres et Banyuls. Une 2CV rénovée de 1978 pour quatre balades possibles au cœur des Pyrénées avec des dégustations de vin.