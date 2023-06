Ligue 2 : "J'ai agi instinctivement", se défend l'agresseur du joueur de Rodez

Lors de la dernière journée de Ligue 2, le 2 juin, le match Bordeaux-Rodez a été interrompu et définitivement arrêté après qu'un supporter bordelais ait poussé Lucas Buades, le joueur de Rodez qui venait de marquer. L'arbitre avait justifié sa décision d'arrêter le match par le fait que le joueur était "commotionné".

Dans une interview accordée à So Foot, Marc, le supporter bordelais, est revenu sur son geste et s'est défendu. Membre des Ultramarines, un groupe ultra des Girondins de Bordeaux, depuis 2011, il a raconté que l'ambiance était chaude, et qu'il était lui-même stressé avant le match, car c'était la dernière occasion pour Bordeaux de remonter en Ligue 1 : "Deux heures avant le match, le virage est bondé. Les encouragements sont extrêmement intenses, les chants déjà très puissants. Une ambiance extraordinaire."

Lors du but ruthénois, Marc raconte qu'il a senti "la colère monter en (lui)" quand le buteur s'est approché de la tribune bordelaise pour célébrer, ce qu'il a pris pour une provocation. Et d'ajouter : "J’estime qu’ils (les joueurs de Rodez) représentent un danger pour eux et pour nous, car la tribune est électrique (...) Avec du recul, je peux dire que j’ai réagi instinctivement."

Pour expliquer son geste, Marc a estimé que "la passion a pris le dessus", mais il a réfuté le terme de "violence" : "Je suis quasiment certain de ne pas avoir touché Lucas Buades. Je pousse le numéro 25 (Clément Depres, remplaçant). Quand je lis des termes comme 'agression', je m’inscris en faux et les images parlent d’elles-mêmes. Je les repousse, mais pas dans le but de leur faire mal."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info