Football : Montées, descentes... le flou le plus total en Ligue 2

Le football français dépassé par ses supporters... À domicile, les Girondins de Bordeaux espéraient faire la fête à l'issue de cette ultime journée de championnat. La soirée a hélas viré au cauchemar et au grand flou.

Les faits sont survenus à la 22e minute : Lucas Buades, milieu de terrain de Rodez, célèbre son but. Énervé, un pseudo-supporter de Bordeaux s'approche et le bouscule. Le buteur tombe à terre avec deux coéquipiers et reste de longues minutes au sol, la respiration coupée. Confusion générale. Match interrompu. Les deux équipes renvoyées au vestiaire. La rencontre ne reprendra pas à la stupeur des 42.000 supporters présents.

Buades s'est fait soigner pendant trois minutes avant de regagner à son tour les vestiaires. L'arbitre Nicolas Rainville a indiqué que le joueur avait été ausculté à la fois par le médecin de son club et par le médecin urgentiste de garde.



Commotion pour Buades

"Il avait une commotion, il n'était pas bien dans le vestiaire. Là il est parti à l'hôpital", a confirmé Didier Santini, l'entraîneur de Rodez. "La LFP condamne fortement cet acte de violence à l'encontre d'un joueur et souhaite un prompt rétablissement à Lucas Buades", a-t-elle ajouté. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a quant à elle salué "la décision ferme de la LFP".

Peu après 23h, le président de Bordeaux Gerard Lopez s'est présenté à son tour en conférence de presse. "Pour préserver les droits du club et l'institution, ce qui est le plus important, on va porter plainte contre l'individu", a déclaré le dirigeant qui a salué le comportement des 42.000 personnes présentes au stade qui "sont parties dans un calme absolu alors que c'est une situation qui aurait pu être tendue dans beaucoup de clubs".

Souhaitant que l'épilogue de ce Bordeaux-Rodez "se joue sportivement et sur un terrain car ça reste du foot", il a ajouté que son club "fera valoir tous (ses) droits, ainsi que les droits en appel" lundi devant la commission de discipline.













































Flou total au classement

Ce samedi 3 juin, impossible de dire quel club de Ligue 2 va accompagner Le Havre en Ligue 1 la saison prochaine : Metz vainqueur de Bastia 3 à 2 ou Bordeaux ? En bas de classement, la situation est tout aussi confuse. Le DFCO, qui s'est incliné au Havre et qui est donc relégué en N1, a refusé de terminer la rencontre après un envahissement de terrain à 15 secondes de la fin du temps additionnel par les supporters havrais. Le club dijonnais a déposé une réserve technique. Et quid de l'équipe d'Annecy qui pourrait être reléguée en cas de victoire de Rodez sur tapis vert ? Là encore, des recours juridiques sont à prévoir.

