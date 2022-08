Ligue 1 : premier gros test pour le PSG de Galtier contre Lille ?

Les débuts étaient peut-être trop parfaits. Depuis son arrivée au PSG le 5 juillet dernier, tout semblait aller pour le mieux pour Christophe Galtier, que ce soit sur et en dehors du terrain. Samedi 13 août, le ciel s'est quelque peu obscurci à cause d'une énième polémique, surnommée par les médias le "penaltygate". Lors de la large victoire parisienne contre Montpellier (5-2), Mbappé a montré quelques signes d'agacement, n'a pas célébré son but et est venu parlementer avec Neymar pour tirer le second penalty après avoir raté le premier.

Un "épiphénomène" pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain ce vendredi 19 août en conférence de presse, à l'approche du plus grand défi sportif du club depuis son arrivée contre le Losc dimanche (20h45). Lui-même ancien entraîneur de Lille, avec qui il a remporté le championnat 2020/2021 de Ligue 1, Christophe Galtier tentera de faire oublier ce "couac" entre les deux stars planétaires.

Sur le terrain, après un Trophée des champions largement dominé (4-0 contre Nantes le 31 juillet à Tel Aviv), le PSG compte déjà deux points d'avance sur son dauphin en deux journées de championnat avec dix buts marqués. Outre les statistiques encourageantes, le club de la capitale séduit dans le jeu, notamment grâce à l'association au milieu entre Marco Verratti et Vitinha, recruté cet été à plus de 40 millions d'euros en provenance du FC Porto.

Quelles ambitions pour les Dogues ?

Les Dogues, eux, ne pourront que mieux faire cette saison. Après un exercice 2021/2022 terminé au 10e rang, les joueurs de Paulo Fonseca ont récolté 4 points en deux journées. La large victoire d'entrée contre Auxerre (4-1) a rassuré les observateurs du Losc. Elle a malheureusement été suivie d'un match nul contre le FC Nantes (1-1).

Mais les Lillois ont bien l'intention de faire déjouer le champion en titre à la maison. Ils devront alors éviter de réitérer la même prestation que lors du dernier face à face entre les deux équipes : victoire 1-5 du PSG à Lille. Les Nordistes gardent un meilleur souvenir du 14 avril 2019 où ils avaient étrillé les Parisiens 5 buts à 1.

Cette rencontre marquera aussi le retour précoce d'un autre "ancien" de la maison, le Portugais Renato Sanches, au PSG depuis le 4 août et déjà buteur contre Montpellier. Un symbole de plus pour ce premier choc de la saison de Ligue 1.

