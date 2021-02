publié le 09/02/2021 à 14:47

Format inédit pour la 104e édition de la Coupe de France cette saison, en raison bien sûr de la pandémie de coronavirus toujours importante dans l'Hexagone. Pour tenter de mener l'épreuve à terme, la Fédération française de football a décidé de séparer les clubs amateurs et les clubs professionnels jusqu'au stade des 16es de finale.

Pour leur entrée en lice, en 32es de finale, les clubs de Ligue 1 sont donc opposés soit à d'autres clubs de l'élite, soit à des clubs de Ligue 2, qui se sont affrontés entre eux les 19 et 20 janvier. Parmi les qualifiés, trois vont s'offrir une affiche de prestige : l'AC Ajaccio se rend à Lyon, mardi 9 février (21h), Auxerre accueille Marseille le lendemain (14h45) et Caen reçoit le PSG, également mercredi 10 février (21h05).

Les Corses occupent la 10e place en L2, les Bourguignons la 5e, les Normands la 11e, tandis que l'OL est 2e de L1, l'OM 9e et Paris, tourné vers son 8e de finale aller de Ligue des champions à Barcelone, inhabituellement 3e à ce moment de l'année. Quant au leader lillois, il se rend à Dijon dans l'une des cinq affiches entre clubs de l'élite (le DFCO pointe à la 19e place).

Le Club Franciscain de la Martinique sera en 16es

Les autres sont Nîmes - Nice, Strasbourg - Montpellier, Nantes - Lens, également mercredi 10 février, et Angers - Rennes, jeudi 11 février. Parmi les autres rencontres attendues, le déplacement de Saint-Étienne à Sochaux, celui de Monaco à Grenoble ou encore le derby de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse. Troyes, leader de Ligue 2, est tombé à Auxerre au tour précédent.

Les 15 qualifiés de ce tour retrouveront en 16es de finale (6 et 7 mars) les 17 heureux élus de la voie des amateurs qui sortiront vainqueurs du 8e tour entre eux, les 13 et 14 février, puis du 9e les 20 et 21 février. Côté Outre-Mer, le Club Franciscain de la Martinique est déjà qualifié pour les 16es de finale après un succès en Guyane face à l'US Sinnamary.

Coupe de France : le programme des 32es de finale

Mardi 9 février :

18h30 : Reims - Valenciennes (L2)

Lorient - Paris FC (L2)

21h00 : Lyon - AC Ajaccio (L2) sur Eurosport 2



Mercredi 10 février :

14h45 : Bordeaux - Toulouse (L2)

Grenoble (L2) - Monaco

Strasbourg - Montpellier

Auxerre (L2) - Marseille

Nantes - Lens

17h00 : Brest - Rodez (L2)

Nîmes - Nice

Amiens (L2) - Metz

19h00 : Dijon - Lille sur Eurosport 2

21h05 : Caen (L2) - PSG sur Eurosport 2



Jeudi 11 février :

18h45 : Sochaux (L2) - Saint-Étienne sur Eurosport 2

21h00 : Angers - Rennes sur Eurosport 2