Ligue 1 : les enjeux de la 38ème et dernière journée

publié le 24/05/2019 à 15:45

Qui accompagnera Guingamp en Ligue 2 ? Monaco va-t-il descendre ? Les enjeux de l'ultime journée de Ligue 1 se trouvent dans le bas du classement, vendredi 24 mai (21h05), puisque toutes les autres récompenses sont déjà attribuées.



À l'issue de cette 38e et dernière journée, l'identité du 19e, Caen ou Dijon, sera donc connue, ainsi que celle du barragiste (18e) qui jouera un match aller-retour face au vainqueur des play-offs de Ligue 2, Troyes ou Lens. Pour cette place sont encore concernés Amiens et Monaco, champion il y a deux ans.

C'est donc un scénario avec une infinité de possibilités qui va rythmer ce dernier épisode. Mathématiquement, Monaco, 16e avec 36 points, peut encore trembler un peu mais ses trois points d'avance et, surtout, une différence de but de -17 contre -24 pour Caen (18e) font que le club princier semble hors de portée des Normands, barragistes en puissance.

Caen reçoit Bordeaux, Dijon se frotte à Toulouse

Outre Caen, qui reçoit Bordeaux (14e après une série record de six défaites de rang) reste donc Amiens, 17e avec 35 points, qui reçoit Guingamp (20e), et Dijon, 19e avec 31 points, dont l'espoir ne tient plus qu'à un fil. Les Bourguignons reçoivent Toulouse (15e), Monaco va à Nice (8e).



Pour le reste, le PSG, officiellement sacré champion de France pour la huitième fois de son histoire, se rend à Reims (9e), avec Kylian Mbappé mais sans Neymar. Son dauphin Lillois est attendu à Rennes (10e), pour la dernière de l'attaquant du Losc Nicolas Pépé et peut-être aussi celle de Hatem Ben Arfa en Bretagne.



Autres clap de fin à suivre : ceux de Jean-Louis Gasset avec Saint-Étienne (4e) à Angers (13e), de Rudi Garcia avec Marseille (6e) face à Montpellier (5e) et de Bruno Génésio avec Lyon (3e) à Nîmes (7e).

Ligue 1 : le programme de la 38e journée

Tous les matches à 21h05.



Reims - PSG

Angers - Saint-Étienne

Caen - Bordeaux

Dijon - Toulouse

Marseille - Montpellier

Nantes - Strasbourg

Rennes - Lille

Nice - Monaco

Amiens - Guingamp

Nîmes - Lyon