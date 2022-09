Ligue 1 : le Niçois Todibo exclu après 9 secondes

Une scène surprenante s'est déroulée pendant le match qui opposait Nice à Angers, dimanche 18 septembre. Le Niçois Jean-Clair Todibo a été exclu après seulement 9 secondes de jeu. Dès l'engagement qui a été effectué par l'Angevin Abdallah Sima, Sofiane Boufal et Adrien Hunou ont touché le ballon. Le joueur d'Angers a donné le cuir à Sima dans l'axe, qui a subi une faute de Jean-Clair Todibo, venu couper sa course. L'engagement excessif et l'annihilation d'une occasion de but ont causé la sortie d'un carton rouge. L'arbitre M. Bastien Dechepy n'a pas hésité et il a exclu le joueur Niçois.

Le statisticien Opta n'a pas trouvé trace d'une expulsion aussi rapide depuis qu'il analyse la Ligue 1 en 2006. Après dix secondes de jeu, Nice s'est donc retrouvé à dix. Une autre exclusion a eu lieu pendant le match puisque l'Angevin Sofiane Boufal a lui aussi pris un carton rouge à la 63ème minute de jeu.

Les Niçois se sont inclinés pour la troisième fois de la saison dans leur antre de l'Allianz Riviera. C'est un but de Nadil Bentaleb à la 43ème minute de jeu qui a permis aux Angevins de remporter la rencontre sur le score de 1 à 0. Grâce à cette victoire, Angers revient à la hauteur de Nice au classement.

