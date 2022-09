L'OM continue sa marche en avant. Intercalée entre deux journées de Ligue des Champions, cette rencontre contre le LOSC avait tout du match piège.

Et cette version se confirmait quand dès le 12ème minute, Ismaily le latéral gauche de Lille ouvrait la marque dans le but vide après une frappe sur le poteau de son coéquipier Adam Ounas. Mais cette saison, l'OM d'Igor Tudor a du répondant. Et aussi (et surtout) du talent avec son attaquant chilien Alexis Sanchez qui a remis les deux équipes à égalité à la 26ème minute sur une reprise de volée à bout portant à la suite d'un centre de Cengiz Under.

En seconde mi-temps, les débats ont été équilibrés, mais les Marseillais ont réussi à prendre l'avantage sur un but d'une des recrues, le défenseur avignonnais Samuel Gigot, bien présent au second poteau après un coup-franc de Cengiz Under.

Avec cette sixième victoire en sept matchs, l'Olympique de Marseille rejoint le PSG en tête de la Ligue 1, victorieux plus tôt dans la journée de Brest, sur un nouveau but de Neymar.

