publié le 22/05/2021 à 11:10

Tous les samedis dans le journal de 8h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 22 mai, il l'annonce : c'est bien Lille qui va être sacré champion de France lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, dimanche 23 mai (21h).

Le leader (80 points) a pourtant concédé le match nul (0-0) dimanche dernier à domicile contre Saint-Étienne et laissé le PSG revenir à un petit point (79 pts). "Un petit point, certes, mais un point quand même qui fait que le Losc débutera son dernier match virtuellement champion de France", note le chroniqueur de 53 ans.

"Après, entre le virtuel et le réel, il y a un monde, concède-t-il. Par exemple, ado, quand Still Loving You commençait et qu’on attaquait un slow avec une fille, on pensait virtuellement conclure au moment du solo de guitare. Mais réellement à la fin, et ben c’était souvent 'Still Rien du tout'".

"Ben là, c’est pareil, sauf que le slow, il va durer 90 minutes et quelques arrêts de jeu. Et qu’en plus, ça va être un slow à trois, entre Lille, le PSG et Monaco (77 pts), qui a une chance format Mimie Mathy de rafler le titre. Mais bon, pour que ça arrive, il faudrait un concours de circonstances à peu près aussi crédible que le retour de Karim Benzema en équipe de Fran... Ah zut, depuis mardi ça ne marche plus".

"Non, le titre va sans doute se jouer entre les Dogues et les Parisiens, poursuit Florian Gazan. Un point, c'est le plus faible écart entre les deux premiers à ce stade du championnat depuis 20 ans. La dernière fois, en 2001-2002, Lens avait un point d’avance sur Lyon". Et c'est l’OL qui avait finalement fini champion.

"Mais là c’est différent. Déjà parce que même si face aux Verts, les Lillois ont eu le pied qui tremble à peu près autant que le reste du corps de ma grand-mère, là ils ne vont pas faire la même erreur deux fois de suite. Et puis ils vont jouer à Angers, qui a gagné un match sur les dix dernières journées de championnat. Et encore, c’était contre Dijon. Et cette saison, battre Dijon c’était un peu pléonasme".

"Les Angevins n’ont plus rien à jouer dans ce championnat, leur entraineur part en fin de saison, c’est à se demander si avec leur short, ce sera pas des claquettes plutôt que des chaussures à crampons. Alors que le PSG, lui, ira à Brest. Et les Bretons, eux aussi, sont à un point, mais à un point de la place de barragiste pour la Ligue 2 (...) Autant dire que pour le PSG, ce Paris-Brest ne sera pas du gâteau".