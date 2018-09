publié le 21/09/2018 à 20:15

Les supporters de l'Olympique de Marseille ne pourront pas se rendre au Groupama Stadium pour voir leur équipe affronter l'Olympique lyonnais dimanche 23 septembre. Le préfet du Rhône a pris un arrêté en ce sens, pour prévenir tout débordement entre les deux camps.



Des supporters aux présidents en passant par les entraîneurs et les joueurs, la rivalité entre l'OM et l'OL est bien installée. Au printemps dernier, ce sont Jean-Michel Aulas, président de l'OL et Jacques-Henri Eyraud, son homologue de l'OM, qui se sont écharpés par interviews et communiqués interposés.

"Je suis vraiment surpris qu'un administrateur de la Ligue puisse avoir cette attitude. Il est en train de disjoncter", avait déclaré le président lyonnais à l'apogée de la crise ouverte entre les deux hommes. La Ligue de football professionnel avait dû intervenir pour tenter de calmer le jeu.

Genesio chambre Garcia

Entre les entraîneurs également, les relations sont électriques. En fin de saison dernière, Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, estimait que son club aurait terminé devant l'OL au championnat de France si l'assistance vidéo avait été mise en place.



Son homologue lyonnais, Bruno Genesio, a répliqué vendredi 21 septembre lors d'une conférence de presse sur le prochain affrontement entre les deux clubs. "Il y aura un très bon arbitre, il y a la VAR, tout va bien", a-t-il ironisé.



Une rivalité qui dépasse parfois les mots, comme lorsque les joueurs lyonnais et marseillais se sont accrochés dans les vestiaires après une victoire de l'OL en mars dernier. Côté supporters, cette concurrence acharnée a surtout inspirée une célèbre chanson : "Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi".

> Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi !