Football : l'égalité de salaires femmes-hommes "est démagogique", selon Pascal Praud

La Fédération des États-Unis de soccer s'est engagée à verser un salaire à taux égal pour les équipes nationales féminine et masculine lors de tous les matches amicaux et tournois, y compris la Coupe du Monde. La décision a été prise après le recours contre la politique discriminatoire d'US Soccer, déposé par 28 joueuses de l'équipe nationale féminine américaine.

"C'est parfaitement démagogique", a réagi Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole ce mercredi 23 février. "Les recettes ne sont pas les mêmes, justifie-t-il. Les droits du foot en France masculin c'est 700 ou 800 millions d'euros, les droits du foot féminin sont évidemment moindres même s'ils ont beaucoup augmenté." Et l'animateur de poser la question : "Est-ce qu'on doit payer les femmes et les hommes en fonction des recettes ou est-ce qu'on doit avoir une position idéologique ?"

"Si on paye les femmes comme on paye les hommes on ne va pas pouvoir les payer puisqu'il n'y a pas de recettes", explique le journaliste pour qui une solution serait de "jumeler les deux droits et répartir à 50-50, mais je ne suis pas sûr que ça plaise aux garçons."

"Il y a égalité et équité, selon Pascal Praud. Un match de foot masculin est vendu 3 ou 4 millions d'euros sur M6 ou TF1. Un match de foot féminin n'est pas vendu ce prix là". "C'est l'œuf et la poule, assure-t-il. Si vous mettez un match à 10h30 de foot féminin, il attirera moins de spectateurs qu'un match de foot masculin." Et "le juge de paix c'est le téléspectateur ou le spectateur", rappelle-t-il.