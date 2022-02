États-Unis : les footballeuses toucheront le même salaire que les hommes

"US Soccer s'est engagé à verser un salaire à taux égal à partir de maintenant pour les équipes nationales féminine et masculine lors de tous les matches amicaux et tournois, y compris la Coupe du Monde." Vingt-huit joueuses de l'équipe nationale féminine des États-Unis, championne du monde en France en 2019, avaient déposé un recours collectif contre la politique discriminatoire de la Fédération américaine de football. La fédération et les joueuses ont trouvé un accord. Megan Rapinoe, star de l'équipe, s'est réjouit de cette décision sur Twitter : "Quand nous gagnons, tout le monde gagne."

Interviewée sur la chaîne de télévision ABC, l'attaquante Alex Morgan a affirmé que l'accord représentait une victoire pour toutes les parties. "C'est un pas en avant monumental qui permet de se sentir estimée, respectée, et qui répare notre relation avec US Soccer", a déclaré la joueuse.

La présidente de l'instance américaine de football avait déclaré, en septembre dernier, espérer "harmoniser" les primes liées à la Coupe du monde pour les équipes masculine et féminine américaines, afin de régler le contentieux opposant l'instance aux joueuses de l'équipe nationale. La Fifa a par exemple octroyé une prime de plus de 32 millions d'euros à la France lors de son succès planétaire en 2018 chez les hommes, alors que seulement 3,4 millions d'euros ont été versés aux Américaines lors de leur titre mondial de 2019. Les joueurs américains, éliminés en huitièmes de finale en 2014, avaient reçu 4,5 millions d'euros alors que leurs homologues féminines n'avaient perçu que 1,45 million après avoir été sacrée championnes du monde.