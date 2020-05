publié le 18/05/2020 à 13:44

Depuis le 11 mai, les regroupements de plus de 10 personnes en extérieur ainsi que les sports collectifs sont interdits en France. La tenue d'un match de football, ouvert au public, est donc en totale violation des règles sanitaires. Or, pendant plus d'une heure, une centaine de personnes, joueurs et spectateurs, étaient présentes dans le stade, explique France Bleu.

Elles ont d'abord été rappelées à l'ordre par la police. Puis les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser la foule, dans une ambiance apparemment tendue. Les organisateurs, eux, sont toujours recherchés. Et rebelote le lendemain, dimanche 17 mai, la police a dû garder l'entrée du parc pour empêcher qu'un deuxième match n'ait lieu. Certains ont même tenté d'escalader les grilles du stade.