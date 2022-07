C'est l'un des gros coups du mercato estival. Lewandowski, que certaines rumeurs envoyaient notamment au PSG, va finalement rejoindre le club qu'il veut depuis le début : Barcelone. Le montant du transfert serait de 45 millions d'euros, plus 5 millions de bonus.

Un accord en ce sens a été trouvé dans la nuit de vendredi à samedi par les deux clubs, selon le journal allemand Bild, mettant fin à un bras de fer que l'avant-centre polonais avait engagé il y a plusieurs semaines pour forcer son départ du club bavarois. Dans les colonnes de ce même quotidien, le président du club bavarois Oliver Kahn a d'ailleurs confirmé l'imminence du transfert, affirmant avoir un "accord verbal" mais "que le contrat est toujours en attente".

Le joueur de 33 ans a officialisé son arrivée dans le club catalan sur Twitter, avec un simple "hola".

Il devrait en effet parapher un contrat de quatre saisons à Barcelone, une ville qu'il devrait rejoindre au cours du week-end. "Le buteur a prévu d'arriver aujourd'hui à Barcelone pour passer sa visite médicale et signer pour quatre saisons", a même avancé le journal catalan Sport à sa Une, ce samedi. De son côté, le quotidien catalan Mundo Deportivo affirme que "le Polonais ne sera pas à la présentation de l'équipe bavaroise aujourd'hui", mais devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers aux États-Unis le 18 juillet.

Le Bayern ne lui avait offert qu'une prolongation d'un an de son contrat, qui arrive à échéance à l'été 2023, selon les médias allemands. L'international polonais n'était pas non plus satisfait du niveau de salaire proposé et était entré en conflit avec l'entraîneur du club bavarois, Julian Nagelsmann, sur ses choix tactiques, selon ces sources.

