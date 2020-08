Toulouse : deux policiers percutés par un homme à scooter lors d'un contrôle

et AFP

publié le 22/08/2020 à 11:46

Deux fonctionnaires de police ont été blessés vendredi 21 août au soir dans le quartier du Mirail à Toulouse, après avoir été percutés par un homme à scooter qu'ils voulaient contrôler, a dénoncé le syndicat policier Alliance.

Le suspect, un jeune homme qui "faisait du rodéo sur son scooter, sans casque, s'est engagé dans une impasse" pour tenter d'échapper aux forces de l'ordre, a indiqué auprès de l'AFP Fabien Velleret, secrétaire d'Alliance police nationale pour la Haute-Garonne. En faisant demi-tour, il a vu que la voiture de police bloquait la rue "et a foncé sur les collègues qui s'étaient postés sur le trottoir, les percutant", a-t-il ajouté.

Une policière a des ecchymoses sur l'avant-bras, et un autre policier, transporté à l'hôpital, souffre d'une luxation et d'un étirement des tendons au niveau du bras, selon Fabien Velleret. Dans un communiqué, le syndicat Alliance demande "une réponse pénale lourde et exemplaire", dénonçant les "violences récurrentes dont sont victimes les policiers".

Le conducteur, âgé de 20 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.