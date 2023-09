Les infos de 5h - Ligue des champions : entrée en matière périlleuse pour le PSG, face à Dortmund

La campagne européenne du PSG débute ce mardi 19 septembre à 21h. Les Parisiens jouent leur premier match de la phase de groupes de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, quatre jours après leur première défaite de la saison de Ligue 1 face à Nice (2-3). Les champions de France en titre, placés dans une poule extrêmement relevée avec également l'AC Milan (demi-finaliste la saison passée) et Newcastle (4e de Premier League la saison passée), n'ont déjà pas le droit à l'erreur au Parc des Princes. Les joueurs du coach espagnol Luis Enrique ne devront pas traîner en route, contrairement aux années précédentes, et obtenir un résultat d'entrée face aux vice-champions d'Allemagne en titre.

Car le PSG est bel et bien tombé dans le groupe le plus homogène et le plus piégeux de la compétition, avec trois adversaires aux effectifs denses et talentueux. Tous les points vont donc compter pour une équipe parisienne en reconstruction, qui n'a pas encore assimilé tous les principes de jeu de Luis Enrique.

Une semaine explosive

"Je pense que nous n'avons pas fait de grands débuts, mais ça s'est souvent passé comme ça quand je suis arrivé dans un nouveau club. C'est un processus", a estimé l'entraîneur espagnol, lundi en conférence de presse d'avant-match. "Ce processus demande du temps, parce que je sais comment fonctionne le football. Je suis très tranquille, il y aura du beau football et des résultats", a assuré Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2015. La direction parisienne lui a fixé des objectifs élevés et veut faire mieux que l'élimination en huitièmes de finale de la saison passée. Mais le risque d'un faux-pas existe dès le premier tour.

Et en cas de départ raté, ni Lionel Messi ni Neymar ne seront présents pour épauler Kylian Mbappé, comme lors des années précédentes. Pour le moment les attaquants qui les remplacent, le Portugais Gonçalo Ramos et les internationaux français Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, n'ont pas totalement pris leur marque. Une grande performance face à Dortmund leur permettrait assurément de lancer leur aventure au PSG, cinq jours avant un autre rendez-vous explosif : le "classique" face à l'OM, toujours au Parc des Princes.

