Une déroute. La semaine cauchemardesque de l'OL - notamment la guerre entre Jean-Michel Aulas et le nouveau président John Textor - s'est conclue dimanche 3 septembre par une déroute, à domicile, 4 à 1, face au PSG, avec un doublé de Kylian Mbappé.

Quelques instants après la fin du match, une scène surréaliste. Complètement hagards et accablés, les joueurs se sont avancés face à leurs supporters. Après les sifflets, voici l'heure des reproches et des invectives. "Vous êtes ceux qui portent le maillot de l'OL. Vous n'avez pas le droit de le salir", a notamment indiqué le capo des Bad Gones.

En bas des tribunes, la colère laisse peu à peu place à l'abattement. "Il n'y a plus de club, plus rien", a lâché un supporter. Un autre : "Je crois qu'on est dernier alors qu'on est censé jouer le haut de tableau." "On est plus le grand OL des années 2000. On est un club du ventre mou", a conclu un dernier fan, désabusé.

Dans les couloirs du stade, la crise du club apparaît au grand jour, partout, avec d'un côté, un entraîneur, Laurent Blanc, qui se sait en danger. "Tout le monde est certainement responsable, moi le premier. Quand tu te retrouves dernier, c'est qu'il y a un problème." Et de l'autre, la direction de l'OL, incarnée par Santiago Cucci (le président exécutif de Lyon) qui essaye de reprendre la main, sans réellement convaincre. "Il va falloir un peu de temps et pourtant nous n'en avons pas. Il y a la trêve, c'est bien, on va pouvoir se dire les choses [...] Laurent Blanc n'est pas le seul responsable, ce n'est pas lui qui joue."

Entraîneur, joueurs, dirigeants, qui sera là dans 15 jours pour la réception du Havre? Impossible aujourd'hui de le dire. Seule certitude de l'OL : son classement, 18e et bon dernier de Ligue 1.

À écouter également dans ce journal

Politique - Dans le viseur de l'exécutif depuis plusieurs mois, les "puffs", nouvelles cigarettes électroniques jetables dont raffolent les jeunes, vont être interdites par le gouvernement. Cette mesure entrera dans le plan national de lutte contre le tabagisme, présenté prochainement a fait savoir Elizabeth Borne, dans un entretien exclusif accordé à RTL dans Focus Dimanche.

Fait divers - Mathieu Kassovitz a été victime d'un accident de moto sur un circuit dimanche 3 septembre. L'acteur et cinéaste de 56 ans a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val de Marne) dans un état sérieux, bien que son pronostic vital ne soit pas engagé.

Société - Dimanche 3 septembre, Aurore Bergé, ministre des Solidarités, a promis une aide supplémentaire de 15 millions d'euros pour les Restos du cœur, en difficulté financière.