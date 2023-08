Les infos de 5h - Football : Sochaux évite la faillite et évoluera en National

Un grand ouf de soulagement. Le FC Sochaux-Montbéliard, club historique du football français, échappe à la faillite. Il peut évoluer en National 1 (troisième division) lors de l'exercice 2023-2024.

Jeudi 17 août, les autorités du football ont validé le plan de reprise monté au forceps par l'ancien président Jean-Claude Plessis et son bras droit Pierre Wantiez (déjà aux manettes de 1999 à 2008). Le premier prendra la présidence du club et le second la direction générale.

La masse salariale et les indemnités de transferts seraient encadrés.

Dans un communiqué, Sochaux a tenu à remercier "l'ensemble des parties prenantes, à tous les degrés et quel qu'ait été le niveau de leur aide" et s'est projeté vers la suite. "Il conviendra de garder en mémoire ce moment historique d'union sacrée avec l'objectif de célébrer notre 100e anniversaire au sein de l'élite du football français".

