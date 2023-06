La question agite les gazettes du ballon rond chaque été depuis son arrivée dans la capitale : Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG ? Ce feuilleton a été relancé lundi 12 juin après la divulgation d'une lettre de l'attaquant star à ses dirigeants dans laquelle il a annoncé son intention de ne pas activer l'option d'une année supplémentaire à la fin de son contrat en 2024. Il envoie un message très fort : celui de ne plus croire au projet sportif du club de la capitale.

Trois options sont aujourd'hui sur la table : soit Kylian Mbappé part gratuitement dans un an, soit il est vendu cet été (le coût d'un tel transfert est difficile à évaluer), soit il accepte une prolongation. La volonté du club se limite aux dernières options : le PSG ne veut pas qu'il parte libre.

Il s'agit d'une partie de poker menteur. Pour l'heure, c'est le clash. Les discussions sont rompues, mais elles peuvent reprendre, comme par le passé. Le natif de Bondy est sorti du silence ce mardi 13 juin et a assuré n'avoir jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Une chose est sûre dans ce dossier brûlant : le Real de Madrid est toujours à l'affût pour attirer l'un des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années, qui n'a même pas encore fêté ses 25 ans.

À écouter également dans ce journal

Musique - Paul McCartney a annoncé, dans une interview à la BBC, qu’un titre inédit des Beatles allait sortir avec la voix de John Lennon reconstituée par l’intelligence artificielle.

Justice - Le procès de Gabriel Fortin, accusé avoir tué deux DRH et une salariée de Pôle emploi, s'est ouvert ce mardi 13 juin, devant les assises de la Drôme, à Valence. Cet ingénieur au chômage a froidement abattu trois femmes en janvier 2021, deux DRH et une salariée de Pôle emploi, en Alsace et dans la région de Valence.

International - La police britannique a annoncé l'arrestation d'un homme à Nottingham, après la découverte de trois personnes mortes dans les rues de la ville, ce mardi 13 juin.

