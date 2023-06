De l'Alsace à la Drôme, le parcours meurtrier de Gabriel Fortin, le "tueur de DRH"

Le procès de Gabriel Fortin, surnommé le "tueur de DRH", s'ouvre mardi 13 juin devant les assises de la Drôme, à Valence. Cet ingénieur au chômage a abattu froidement trois femmes en janvier 2021, deux DRH et une salariée de Pôle emploi, en Alsace et dans la région de Valence. Ce quarantenaire, dépeint comme isolé socialement, a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir après son dernier assassinat. Il est un peu plus de 9h, ce 28 janvier 2021, quand un homme rentre dans une entreprise qui construit des camions-poubelles, près de Valence. Il porte un masque sanitaire, une casquette, un sac à dos Quechua et à la main droite cachée dans un sac plastique. Il monte à l'étage et abat Géraldine Caclin, une DRH, sans prononcer un mot avant de repartir dans sa petite voiture rouge de location. Les policiers, dont Patrick, le prennent en chasse, et le percutent pour l'arrêter.

"On lui a posé deux questions : d'abord pourquoi il a fait ça, et il n'a pas répondu. Puis il a répondu quand on lui a demandé son nom et son prénom. Après plus rien, il est resté muet", se souvient le policier. Ce regard vide et ce silence durent depuis deux ans et demi. Même les experts psychiatres et les psychologues n'ont pas pu écrire leurs rapports pour le procès. Cet homme de 48 ans ne fournit aucune explication sur ce qui n'a pourtant rien d'un coup de folie, car ces trois assassinats plus une tentative ont été longuement préparés et ruminés.



Une tentative d'assassinat en Alsace

Géraldine Caclin n'était pas sa première victime. Ce même matin du 28 janvier 2021, il a tué tout aussi froidement, 10 minutes plus tôt, Patricia Pasquion, dans son bureau de l'agence Pôle emploi de Valence. Deux jours plus tôt, le mardi 26 janvier 2021, c'est en Alsace qu'il a tué Estelle Luce, dans sa voiture, sur le parking de la société Knauf, près de Colmar. Et il a tenté d'abattre une heure après Bertrand M, qui travaillait chez lui en chaussettes, lorsqu'un faux livreur de pizzas sonne à la porte. "La personne a essayé de m'assassiner, il s'est présenté devant ma porte avec une arme cachée sous un carton pizza. L'arme se serait enrayée", raconte Bertrand M.

Les enquêteurs font rapidement le lien entre ces quatre drames. Bertrand M. et Estelle Luce ont ensemble licencié pour faute Gabriel Fortin, ingénieur, 15 ans avant. En 2008, c'est Géraldine Caclin qui le licencie pour insuffisance professionnelle. En revanche, l'employée de Pôle emploi n'a apparemment jamais eu affaire à lui et n'était peut-être qu'un symbole de ce chômage qu'il vivait comme une injustice et une déchéance.

Des actes réfléchis et préparés

Gabriel Fortin a mûrement réfléchi et préparé ses actes. C'est un homme qui note tout : les enquêteurs ont retrouvé dans son ordinateur la trace de tous ses repérages, il surveillait les carrières de ses victimes, leurs habitudes de vie. Il a aussi espionné une ex-petite-amie de l'époque du lycée, qui vivait en région parisienne, jusqu'à noter à quelle heure elle dînait dans sa cuisine au rez-de-chaussée. Et il s'est renseigné sur deux avocats qui avaient arrêté de l'assister aux Prudhommes. Etaient-ils aussi des cibles ? Mystère. Gabriel Fortin s'expliquera-t-il devant la cour d'Assises et est-ce qu’il acceptera même de comparaître ? Mystère encore, puisqu'il ne parle pas. Les parties civiles ne s'attendent pas à grand-chose.

"Je pense qu'il ne va rien dire, qu'on n'aura pas de réponses à nos questions et qu'il va falloir se faire une raison. Il va se planquer jusqu'au bout et être un lâche. La justice devrait l'obliger, je ne trouve pas ça normal", se désole Catherine, la sœur de Patricia Pasquion, tuée à Pôle emploi. Depuis son arrestation, cet homme solitaire qui vivait chez sa mère, à Nancy, n'a reçu aucune visite en prison. Il n'a écrit aucune lettre, et n'a jamais demandé à téléphoner.





















