Les infos de 18h - France - Maroc : comment les Bleus vont préparer le match

Après leur victoire face à l'Angleterre lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France a vécu un retour festif à l'hôtel. Les Bleus ont, comme d'habitude, été accueillis par tout le personnel. Griezmann qui danse dans le hall, Giroud qui l'imite, les titulaires et les remplaçants, tout le monde a dansé bras dessus, bras dessous. Le sommeil a été long à trouver avec l'adrénaline et peu de monde était présent au petit déjeuner ce dimanche. L'équipe de Didier Deschamps va désormais devoir se tourner vers le prochain match et préparer la rencontre face à la surprise de ce mondial, le Maroc.

Les titulaires ont ensuite eu une petite séance de décrassage puis l'ensemble des joueurs était convoqué en salle de soins pour évacuer la fatigue. Dès ce lundi, le staff des Bleus va présenter aux joueurs le jeu marocain à travers des séances vidéo. Pour les joueurs, le maître mot est néanmoins la récupération, et les prochains jours doivent permettre aux organismes de souffler.

Il y aura deux entraînements, un lundi et un autre le lendemain. Les Bleus doivent désormais se pencher rapidement vers leur prochaine échéance.

