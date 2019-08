publié le 03/08/2019 à 18:26

Le vainqueur du Trophée des Champions est le Paris Saint-Germain. Ils se sont imposés face à Rennes, vainqueur de la Coupe de France, avec pour score final 2 à 1, à Shenzhen (Chine), ce samedi 3 août. Le club parisien aura dû attendre la 73e minute et un coup franc magistral d'Angel Di Maria, entré 10 minutes plus tôt, pour éviter une nouvelle désillusion après les échecs en cascade en fin de saison dernière.

Interrogé, à la mi-temps, sur les difficultés collectives du PSG, l'entraîneur Thomas Tuchel avait préféré se montrer positif : "C'est le premier match et on a beaucoup d'occasions : on a fait 10 tirs" pendant la première partie du match. "On doit être patient, on va créer des occasions, pour moi c'est normal".

Rennes, qui a ouvert le score après seulement 12 minutes, était donc tout proche de réaliser un nouvel exploit après sa victoire surprise en Coupe de France face au PSG. "Il y a de la fierté de ce que les joueurs ont dégagé, des ressources qu'on a su trouver en fin de match, notamment dans les 10 dernières minutes. Je pense qu'avec une petit peu plus de maturité à ce moment-là, on égalisait et on revenait dans le match", confie Julien Stéphan.

Rennes va pouvoir s'appuyer sur cette performance collective mais il lui faudra absolument se renforcer durant les dernières semaines du Mercato avant de retrouver le PSG lors de la deuxième journée de championnat le 18 août, au Roazhon Park.

À écouter également dans ce journal

Manifestations - À Nantes, cet après-midi, les craintes du Préfet de Loire-Atlantique, se sont confirmées : les affrontements entre manifestants et policiers ont débuté dès le début de la manifestation.

Gard - L'incendie de Générac a ravagé plus de 800 hectares en à peine une semaine. L'enquête se poursuit. Deux personnes ont été interpellées hier et placées en garde à vue. Elles ont été libérées à la mi-journée mais la piste criminelle reste privilégiée.

Camping - C'est le week-end de chassé-croisé sur les routes. Les juillettistes ont plié bagage et les aoûtiens ont pris place dans les hôtels, gîtes et campings. La journée était classée noire dans le sens des départs avec 720 km de bouchons cumulés à midi.