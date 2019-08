publié le 03/08/2019 à 11:17

Le Paris Saint-Germain et Rennes se retrouvent à Shenzhen en Chine. C'est là que se joue samedi 3 août, le Trophée des champions. Il y a trois mois, les Bretons avaient réussi l'exploit de battre les Parisiens en finale de la Coupe de France. Ce nouvel affrontement prend donc des allures de revanche pour les hommes de Thomas Tuchel.

"C'est une occasion de revanche bien sûr !", lance Kylian Mbappé. "La plupart des joueurs qui constituent notre équipe étaient là l'année dernière. Les nouveaux qui sont arrivés ont été mis au courant. L'année dernière on était déjà dans une période difficile et ils nous ont plongés dans le trou noir qu'on a connu en fin de saison", poursuit le Parisien.

C'est donc un match loin d'être anodin pour les Parisiens, qui s'avancent gonflés à bloc : "On va jouer avec l'intensité maximale. On veut remporter des titres et il y a un titre qui se joue. C'est une finale, on va tout faire pour gagner !", déclare l'attaquant français.