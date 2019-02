publié le 06/02/2019 à 08:28

La petite phrase du jour est signée Roxana Maracineanu. À l'occasion de l'opération "Sport féminin toujours" qui aura lieu ce week-end, deux jours pendant lesquels tous les médias mettront le sport féminin à l'honneur, la ministre des sports semble s'être découvert une nouvelle passion : le football féminin.



Elle a assisté à son premier match il y a quelques jours où les Françaises affrontaient les États Unis au Havre. "J'ai réussi à tenir mon attention de bout en bout" a déclaré la ministre, "ça tirait moins fort, ça allait moins loin". Elle ironise : "Les filles se relevaient et ne restaient pas par terre pendant trois-quarts d'heure parce qu'elles avaient mal à cause d'un tacle".

"Diffuser plus de sport féminin, c'est faire plus de place sur le canapé", assure Roxana Maracineanu qui a trouvé que le match était plus accessible pour elle en tant que spectatrice et qui ajoute que c'est l'occasion de "pousser un peu son homme et de dire, le foot, c'est aussi pour moi, sers moi une bière et laisse moi regarder mon match".

À écouter également dans ce journal

Incendie - Le profil de la femme suspectée d'avoir provoqué l'incendie mortel se précise, elle aurait un lourd passé psychiatrique derrière elle.



Politique - Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir : la France va faire du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide arménien.