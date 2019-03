publié le 26/03/2019 à 07:15

Les Bleus n'ont fait qu'une bouchée des Islandais lundi 25 mars. Ils ont gagné leur deuxième match de qualifications pour l'Euro 2020 sur le score de 4 buts à 0, marqués par Samuel Umtiti, Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.



Ces deux derniers forment d'ailleurs le duo de choc de cette équipe. Elle était très attendue, cette connivence technique entre les deux artistes du groupe, tour à tour brillant durant la Coupe du monde. Désormais en osmose, le duo Mbappé-Griezmann n'en est qu'à ses débuts.



"Je l'ai dit quand vous estimiez qu'on ne se trouvait pas assez", a lancé l'attaquant madrilène aux journalistes après France-Islande. "C'est parce qu'on n'avait pas joué assez de matches ensemble. Plus on va avancer, plus on va se trouver, mieux on va se comprendre. Avec le temps ça ira mieux", a affirmé le joueur.

Le temps et rien d'autre, et si Didier Deschamps n'a pas appelé des joueurs méritants comme Alexandre Lacazette ou Wissam Ben Yedder, c'est pour offrir le plus de temps de jeu possible au trio Mbappé-Giroud-Griezmann. "Le fait de se connaître, de répéter les matches, il y a des affinités qui se créent, des automatismes. Moi je ne suis pas pour la nouveauté pour la nouveauté", explique le sélectionneur.

