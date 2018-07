publié le 13/07/2018 à 13:47

"C'est la meilleure Coupe du Monde de tous les temps". Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a d'ores et déjà remercié Vladimir Poutine pour l'organisation de la compétition. Cet évènement est l'un des plus suivis au monde. La finale de la compétition se déroulera dimanche 15 juillet à 17h à Moscou. France et Croatie tenteront de repartir avec le trophée.



Les Bleus, eux, espèrent bien revenir en France avec une étoile de plus sur le maillot. C'est leur dernier jour dans leur camp de base à Isra et Antoine Griezmann était motivé en conférence de presse. "Je veux la soulever cette coupe", disait-il y a quelques minutes sans pour autant sous-estimer les Croates.

Pour les Croates, un titre de champion du monde de football serait absolument historique. Une première dans ce petit pays de quatre millions d'habitants.

À écouter également dans ce journal

Société : des profileurs pour traquer de potentiels terroristes. C'est l'une des mesures annoncées ce matin par Édouard Philippe pour mieux lutter contre les attentats



BAC 2018 : 88,3%. C'est le chiffre du jour, celui du taux de réussite au BAC toute filière confondue. Il est en hausse de 0,4 point. La moyenne la plus haute serait de 21,39, grâce au jeu des options.



Cyclisme : sale journée hier pour Romain Bardet sur le Tour de France. Sa roue arrière s'est brisée à 4 kms de l'arrivée. Il affiche un retard d'une minute sur la plupart de ses adversaires. Aujourd'hui, 7ème étape, la plus longue de cette 105ème édition : 231 km entre Fougères et Chartres.