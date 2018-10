publié le 13/07/2018 à 12:00

Pour la première fois depuis le départ de ce 105e Tour de France, Fernado Gaviria et Peter Sagan ont trouvé plus fort qu'eux, vendredi 13 juillet à Chartres. Au terme de la plus longue étape du parcours (231 km au départ de Fougères), le sprint massif du peloton a été réglé par le Hollandais Dylan Groenewegen (25 ans), qui s'était déjà illustré sur le Tour l'an passé en s'imposant sur les Champs-Élysées.



Le coureur de la formation Lotto NL-Jumbo a pris le dessus dans un faux-plat montant sur le Colombien et le Slovaque, qui s'étaient partagés les quatre premières arrivées au sprint. Le Français Arnaud Démare prend la 4e place. Les sprinteurs pourraient encore être à la fête samedi 14 juillet à Amiens, avant de laisser la vedette aux baroudeurs sur les pavés de Roubaix puis aux grimpeurs à partir de mardi 17 juillet.

Van Avermaet conforte son maillot jaune

Terminée avec plus de 15 minutes de retard sur l'horaire le plus pessimiste prévue, cette étape de transition d'Ouest en Est a été principalement animée par deux Français, Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) et Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic). Premier attaquant du jour, Offredo a retenté sa chance après une quarantaine de km, pour une échappée solitaire de quelques 100 km avec à un moment 9 minutes d'avance.

Une fois Offredo repris, Pichon est à son tour sorti mais son avance n'a jamais dépassé les 2 minutes 30. Une tentative de bordure des AG2R La Mondiale et des Trek-Segafredo n'a pas arrangé ses affaires. Son aventure a pris fin à moins de 38 km de l'arrivée, rendant la fin de l'étape ennuyeuse, sauf pour le maillot jaune belge Greg Van Avermaet, qui a pris 3 secondes de bonification lors du sprint bonus.

Le film de la journée :

18h05 - Victoire de Dylan Groenewegen (Lotoo NL-Jumbo) à Chartres. Le Néerlandais devance le Colombien Fernando Gaviria et le Slovaque Peter Sagan et le Français Arnaud Démare. Le Belge Greg Van Avermaet (BMC) reste en jaune.

¿ Here is today stage Top 10!

18h04 - Flamme rouge du dernier kilomètre.



18h03 - Pas de chute dans le dernier virage à droite à 2 km de l'arrivée.



18h00 - Les Sky se replacent à l'avant pour éviter toute mauvaise surprise. 4,5 km avant la ligne.



17h57 - Lotto-Soudal, Groupama-FDJ, Astana, Dimension Data, Quick-Step... Les équipes de sprinteurs accélèrent à 7,5 km de la ligne d'arrivée.



17h52 - L'horaire d'arrivée le plus pessimiste est dépassé depuis 5 minutes.



17h47 - 15,5 km à parcourir. Un sprint massif semble inévitable.



17h33 - Peloton groupé à 25 km de l'arrivée.



17h26 - Le maillot jaune Greg Van Avermaet vient en personne remporter le sprint bonus et prendre les 3 secondes de bonification.

17h18 - Fin de l'aventure pour Laurent Pichon, repris par le peloton à 37,5 km de l'arrivée.



17h13 - Plus que 28 secondes de marge pour Pichon à 40 km de Chartres.



17h05 - Toujours un seul homme échappé à 47 km de l'arrivée : le Français Laurent Pichon (Fortuneo - Samsic), qui compte 1 minute et 33 secondes d'avance sur le peloton.



16h53 - L'avance de Laurent Pichon de nouveau en légère hausse : 1'35" à 54 km de Chartres.



16h42 - Gaviria règle le sprint intermédiaire du peloton devant Sagan, 51 secondes derrière Pichon.

16h37 - Sprint intermédiaire dans 1,4 km pour Pichon, qui compte 1 minute et 7 secondes sur le peloton. 64,4 km à parcourir.



16h33 - Le vent s'invite de nouveau sur la course. Attention à de nouvelles bordures. En tête, Laurent Pichon poursuit son effort et conserve 1'34" d'avance.



16h21 - Pichon continue de creuser l'écart : 2 minutes et 4 secondes d'avance à 76,5 km de l'arrivée.



16h14 - Attaque de Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic), qui creuse un écart de 50 secondes avec le peloton.



16h05 - Le peloton reprend son rythme de sénateur à 86 km de l'arrivée.



15h59 - Offredo repris après une échappée de près de 100 km en solitaire. 90 km avant la ligne d'arrivée.



15h54 - Peloton de nouveau groupé, Dan Martin et ses coéquipiers effectuent la jonction. Devant, Offredo ne possède plus que 25 secondes de marge. 93 km à parcourir.

15h52 - L'avance de Offredo est passé sous la minute : 51" précisément.



15h50 - La Movistar et la BMC roulent fort en tête du premier peloton pour creuser un écart plus conséquent sur le 2e peloton. Greipel et Martin figurent parmi les coureurs piégés pour le moment. 95 km à parcourir.



15h47 - Le peloton coupé en trois après une accélération de la formation AG2R La Mondiale sur une longue ligne droite. À l'avant, Offredo ne possède plus que 2 minutes et 20 secondes d'avance.



15h37 - Le public est toujours présent en masse sur la route du Tour et encourage Offredo, qui conserve 4 minutes d'avance sur le peloton à 103 km de l'Arrivée.



15h23 - Offredo continue de perdre de l'avance : 4'42" à 113 km de Chartres.



15h09 - Le peloton au ravitaillement avec un retard de 5'45" sur Offredo.



14h54 - Yoann Offredo arrive à proximité des Alpes mancelles avec 6'25" d'avance sur le peloton. 132 km à parcourir.



14h43 - 140 km à parcourir. Offredo seul en tête avec une avance de 7 minutes sur un peloton emmené par des coureurs des équipes de sprinteurs.



14h31 - Écart stabilisé à 7'30" entre Offredo et le peloton à 148 km de Chartres



14h16 - Le peloton est désormais pointé à 8'14'' de l'échappé.



14h05 - Alors que l'arrivée est à 164 km, le coureur français compte 9'10'' d'avance sur le peloton.



13h57 - L'écart ne cesse d'augmenter : 7'11'' désormais.



13h42 - Encore une minute d'avance de plus pour le coureur français de Wanty - Groupe Gobert : 4'43" à 180 km de Chartres.



13h36 - Désormais 3 minutes et 32 secondes d'avance pour Offredo sur le peloton.



13h31 - Malgré de longues lignes droites, Yoann Offredo insiste et augmente son avance : 2'37" à 187,5 km de Chartres. Le peloton roule à peine à 30 km/h.



13h27 - Le peloton laisse filer Offredo : 1 minute et 55 secondes d'avance à 190 km de l'arrivée.



13h23 - Yoann Offredo, le premier attaquant du jour, est reparti à l'avant. Le Français de la Wanty a creusé un écart : 54 secondes. 192,5 km à parcourir.

13h20 - Le Néerlandais Tom Dumoulin a écopé de 20 secondes de pénalité pour abri derrière sa voiture dans le final de l'étape d'hier.



13h17 - De nombreux coureurs prennent le temps de discuter avec leurs voisins. Même Chris Froome et Richie Porte ont échangé quelques mots.



13h13 - Calme plat sur la route du Tour, avec un peloton compact. Aucun coureur n'a retenté sa chance depuis l'échec du groupe de 9. 198 km avant Chartres.



13h03 - Échappée reprise. 205 km à parcourir.

12h58 - Le peloton ne laisse pas filer le groupe de tête : plus que 11 secondes de retard.



12h55 - Ils sont 9 à l'avant avec 20 secondes d'avance. Il y a notamment les Français Tony Gallopin et Arthur Vichot.

¿ - 212 km

9 riders in the lead with Naesen, Lampaert, Vichot, Vermote, De Gendt. ¿

12h52 - Nouvelle tentative d'échappée, avec plusieurs coureurs cette fois.



12h51 - Thomas Degant repris par le peloton, alors que la barre des 1.000 km parcourus depuis le début du Tour vient d'être atteinte.



12h46 - Plus que 45 secondes d'avance pour Degant, qui semble couper son effort.



12h38 - L'écart se stabilise autour d'une minute entre le fuyard et le peloton.

12h29 - Attaque du Belge Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert). Il n'est pas suivi et prend 49 secondes d'avance.



12h22 - Yoann Offredo place la première attaque mais il n'est pas suivi et se relève.



12h21 - C'est parti pour cette 7e étape entre Fougères et Chartres.



12h14 - Voici les 50 premiers du classement général :



1. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 22 h 35:46.

2. Geraint Thomas (GBR/SKY) à 3.

3. Tejay Van Garderen (USA/BMC) 5.

4. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 6. 5. Philippe Gilbert (BEL/QST) 12.

6. Bob Jungels (LUX/QST) 18.

7. Rigoberto Uran (COL/EFD) 45.

8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 51.

9. Rafal Majka (POL/BOR) 52.

10. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 53.

11. Richie Porte (AUS/BMC) 53.

12. Mikel Landa (ESP/MOV) 55.

13. Adam Yates (GBR/MIT) 1:02.

14. Christopher Froome (GBR/SKY) 1:02.

15. Tom Dumoulin (NED/SUN) 1:03.

16. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 1:03.

17. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1:08.

18. Primoz Roglic (SLO/LNL) 1:17.

19. Bauke Mollema (NED/TRE) 1:18.

20. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 1:26.

21. Daniel Martin (IRL/EAU) 1:27.

22. Egan Bernal (COL/SKY) 1:30.

23. Romain Bardet (FRA/ALM) 1:45.

24. Warren Barguil (FRA/FST) 1:57. 25. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 2:02.

26. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH) 2:08.

27. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:10.

28. Pierre Rolland (FRA/EFD) 2:13. 29. Ion Izagirre (ESP/BAH) 2:22.

30. Mikel Nieve (ESP/MIT) 2:33.

31. Peter Sagan (SVK/BOR) 2:46.

32. Arthur Vichot (FRA/FDJ) 2:58.

33. Pierre Latour (FRA/ALM) 3:20.

34. Maxime Bouet (FRA/FST) 3:36.

35. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 3:42. 36. Serge Pauwels (BEL/DDT) 3:55.

37. Damiano Caruso (ITA/BMC) 3:57.

38. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 4:02. 39. Magnus Nielsen (DEN/AST) 4:03.

40. Julien Simon (FRA/COF) 4:07. 41. Andrea Pasqualon (ITA/WGG) 4:16.

42. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 4:21.

43. Romain Hardy (FRA/FST) 4:44. 44. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 4:55.

45. Mathias Frank (SUI/ALM) 5:00.

46. Guillaume Martin (FRA/WGG) 5:09. 47. Simon Geschke (GER/SUN) 5:44.

48. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 5:50.

49. Omar Fraile (ESP/AST) 5:59.

50. Tanel Kangert (EST/AST) 5:59.

12h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 7e étape.