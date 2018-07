publié le 13/07/2018 à 11:53

"Il faut être fier d'être français." Antoine Griezmann a réaffirmé son amour pour la France lors d'une conférence de presse vendredi 13 juillet, à deux jours de la finale de la Coupe du Monde contre la Croatie à suivre sur RTL.



"On est bien en France, juge l'attaquant des Bleus. On mange bien, on a un beau pays, on a une belle équipe de France, on a des beaux Français, des beaux journalistes", a-t-il détaillé. Celui qui se dit "fier d'être français" veut transmettre cette fierté aux autres. "Je veux que les jeunes disent 'Vive la France, vive la République'."

Antoine Griezmann espère évidemment que les Bleus vont gagner leur match dimanche 15 juillet. "En tout cas vous pouvez compter sur l'équipe de France", assure-t-il. Quant aux critiques des Belges sur le jeu de la France lors de la demi-finale, il préfère les oublier. Peu importe comment la France gagne, "si j'ai l'étoile, je m'en fous du jeu qu'on a fait".