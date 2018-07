publié le 27/06/2018 à 08:07

Lionel Messi se méfie des Bleus. Les Argentins se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 dans les dernières minutes face au Nigéria (2-1). Soulagés d'être qualifiés après une campagne de poules plus que mitigée, les Argentins ne sont donc pas pour autant totalement rassurés.



Lionel Messi, 5 fois ballon d'Or, était méfiant sur la chaîne américaine ESPN : "Contre la France, ce sera difficile. J'ai vu tous leurs matches. C'est une très bonne équipe, ils ont des bonnes individualités", a-t-il expliqué, "Ils ont des bons défenseurs, de bons milieux et de bons attaquants. Ils ont des joueurs très rapides qui peuvent faire la différence, des coéquipiers devant et derrière."

Des propos qui vont à l'encontre de la presse française après le match nul (0-0) face au Danemark. La prestation des Bleus n'a pas convaincu. Tout le stade a même sifflé au coup de sifflet final. Et Olivier Giroud, l'a lui même reconnu. Ce match, "c'était une purge".

À écouter également dans ce journal :

Société : 18ème et dernier épisode de la grève en pontillées à la SNCF ce mercredi 27 juin. Tel qu'on l'a connu. La CGT et Sud Rail appellent à deux nouvelles journées d'action les 6 et 7 juillet (le premier gros week-end de départs en vacances) et promettent une suite tout au long de l'été. La CFDT elle suspend le mouvement.



Fait divers : en Grande Bretagne, le couple accusé d'avoir tué Sophie Lionnet est condamné à la prison à vie. Un soulagement pour le père de cette jeune fille au pair française. Le corps de la jeune Française avait été retrouvé en septembre dernier à Londres en partie calciné.



International : Le Lifeline est toujours bloqué en Méditerranée. On pensait qu'une solution européenne avait été trouvée, mais et c'est une INFO RTL, le bateau qui transporte 233 migrants a reçu, mardi 26 juin dans la soirée, un refus de Malte d'accoster.