publié le 26/06/2016 à 14:26

Au Parc OL, cet après-midi à 15h, les Bleus tenteront de décrocher leur place pour les quarts de finale. Face à l'Irlande et à presque 60.000 spectateurs, ils devront se défaire d'une équipe volontaire. Suivront ensuite, à 18h et 21h, Allemagne-Slovaquie puis Hongrie-Belgique. Hier, la Pologne, le Portugal et le Pays de Galles se sont qualifiés.

À écouter également dans ce journal

L'armée irakienne affirme avoir entièrement libéré Fallouja, dans l'est de l'Irak, du joug de l'État islamique, qui tenait la ville depuis 2014. Les libérateurs tentaient de reprendre ce bastion de Daech depuis le 23 mai.

En Espagne, ce dimanche, les bureaux de vote sont ouverts aux électeurs pour des législatives qui mettent aux prises la droite, actuellement au pouvoir, et la coalition de gauche radicale Unidos Podemos. Les dernières élections de ce type, en décembre 2015, avaient accouché d'un Parlement divisé qui n'avait pas permis l'élaboration d'une coalition.

Les électeurs du département de Loire-Atlantique se prononceront aujourd'hui, par référendum, sur leur volonté construction de voir l'aéroport de Nantes-Atlantique sortir de terre. Un avis consultatif, même si le gouvernement a assuré qu'il en tiendra compte. Si le résultat est positif, la construction pourrait débuter à l'automne prochaine.