publié le 30/06/2016 à 17:43

Le début de l'Euro 2016 est un sans faute pour l'équipe de France, avec deux victoires contre la Roumanie (2-1), l'Albanie (2-0) et un match nul contre la Suisse (0-0). Pour les huitième de finale, les Bleus affronteront l'Irlande le dimanche 26 juin.



Sur les cinq derniers matches, la France est restée invaincue contre l'Irlande avec deux victoires et deux matches nuls. Mais attention : ces derniers matches ont été serrés et même entachés par un scandale, avec la fameuse main de Thierry Henry. Et cette fois, les Irlandais auront l'occasion de se venger.



Même si l'équipe de France est la grande favorite de cette rencontre, elle doit toutefois rester prudente car les rencontres avec l'Irlande n'ont pas toujours été faciles. Le 18 novembre 2009 au Stade de France, lors du match retour des barrages d'accès à la Coupe du monde 2010, l'équipe de France peine à redresser la barre. Menée au score, il lui faudra les prolongations avec un contrôle de la main gauche de Thierry Henry pour offrir une passe décisive à William Gallas, et envoyer les Bleus en Afrique du Sud.

À l'issue de cette rencontre forte en rebondissements, c'est le début des polémiques interminables pour l'équipe de France : la main de Thierry Henry pose problème, Raymond Domenech est vivement critiqué, sans compter la grève des joueurs de Knysna le 20 juin 2010. Espérons désormais que les fantômes de Knysna ne réapparaissent pas en cours de match...



La composition probable de l'équipe de France : Lloris, Evra, Koscielny, Rami, Sagna - Kanté, Matuidi, Pogba - Payet, Griezmann, Giroud.



La composition probable de l'équipe d'Irlande : Randolph, Coleman, Duffy, Keogh, Ward, Brady, Mccarthy, Hendrick, Mcclean, Murphy, Long.