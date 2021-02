Le Bayern Munich remporte le Mondial des clubs, son 6e trophée en un an

et AFP

publié le 11/02/2021 à 22:47

Le Bayern Munich s'installe sur le toit du monde. Vainqueurs des Tigres de Monterrey (1-0), les hommes d'Hansi Flick ont remporté le Mondial des clubs au Qatar, ce jeudi 11 février, s'offrant ainsi leur sixième titre en moins d'un an. Le défenseur français Benjamin Pavard s'est illustré en inscrivant le seul et unique but de la rencontre, à la 59e minute.

Ce succès est historique puisque les Allemands rejoignent dans le FC Barcelone de 2009, la seule équipe avant eux à avoir gagné la même année coupe, championnat et supercoupe nationale, Ligue des champions, supercoupe d'Europe et Mondial des clubs.

Parmi les records de ce Bayern Munich hors norme, l'entraîneur Hansi Flick en a établi un qui risque de durer très longtemps. Nommé coach de l'équipe bavaroise en novembre 2019 après le limogeage de Niko Kovac, il vient de remporter six trophées en 68 matches seulement, soit plus de titres que de défaites (cinq) depuis sa prise de fonction. Pour le Bayern Munich, il s'agit du deuxième sacre dans la compétition après celui de 2013.