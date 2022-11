l'OM éliminé de la C1 mais aussi de la C3 : "un coup terrible" accuse Igor Tudor

L'OM a cru aux 8es de Ligue des champions, il n'aura rien du tout. La défaite à la dernière seconde contre Tottenham (2-1), ce mardi soir, a qualifié les Anglais, rejoints par Francfort, et éliminé les Marseillais de toutes les Coupes d'Europe.

Un coup du sort dont a du mal à digérer le coach marseillais Igo Tudor après la rencontre : "Clairement, ce sont des émotions négatives. C'est un coup terrible de ne rien obtenir après cette prestation. En ce moment ça ne tourne pas en notre faveur et le foot ne nous donne même pas un peu de ce que nous méritons. Cela m'énerve, ça me rend triste. A la fin, j'ai demandé aux joueurs de ne pas trop aller vers l'avant, de ne pas se déséquilibrer. Mais il y avait beaucoup de bruit. Ils voulaient marquer", a-t-il dit en conférence de presse.

L'OM désormais n'a plus que le championnat et déjà un très gros rendez-vous dès dimanche contre Lyon. Il l'aborde après avoir pris mardi un énorme coup sur la tête et plombé par une série de quatre défaites et un nul toutes compétitions confondues.

