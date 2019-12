publié le 29/12/2019 à 15:25

C'est une ruée vers lors qui va bientôt se terminer. En Chine, le président de la fédération chinoise de football veut désormais encadrer le salaire des joueurs pour le début de la saison prochaine, en février. C'est un véritable changement puisque de nombreux footballeurs s'exilaient en Chine pour y toucher les salaires mirobolants proposés.

Désormais, la rémunération des futurs joueurs étrangers ne pourra pas dépasser les 2,5 millions d'euros nets annuels. Une somme confortable mais qui est très loin des 20 millions d'euros que touchent les Brésiliens Oscar et Hulk chaque année actuellement.

Une réforme qui aura de quoi décourager certains joueurs, selon l'agent Christophe Hutteau : "accepter de se rendre dans un championnat dont personne ne parle et où la pollution est un véritable problème, beaucoup ne voudront pas aller en Chine si vous n'avez pas cette compensation financière". Les primes resteront autorisées mais n'auront rien de comparable aux émoluments actuels.

Cette baisse des salaires aura également pour but de développer les footballeurs locaux, selon Franck Belhassen, un autre agent de joueur : "Cela permettra de faire travailler les potentiels talents et peut être même faire venir une formation étrangère qui va leur permettre d'évoluer dans leur approche technique et tactique". D'autant qu'aucun encadrement salarial n'est prévu pour les nombreux entraîneurs étrangers à l'instar de l'Italien Fabio Cannavaro ou du Français Bruno Génésio.