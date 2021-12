Une Coupe du monde tous les deux ans ? C'est non, pour Kylian Mbappé. Ce lundi 27 décembre, l'attaquant parisien s'est exprimé sur cette piste explorée par la Fifa depuis plusieurs mois.

"La Coupe du monde est un événement spécial, car elle a lieu tous les quatre ans (...). La jouer tous les deux ans rendrait cette compétition normale, ce qui ne doit pas être le cas", a-t-il expliqué en marge d'une cérémonie de remise de prix, organisé à Dubaï ce lundi.



Pour l'attaquant de l'Équipe de France, vainqueur de la Coupe du monde en 2018, le nombre de matchs programmés dans une saison est déjà très élevé, voire trop. "Si les gens veulent de la qualité, de l'émotion, des beaux matches, on doit respecter la santé des joueurs", a déclaré le footballeur.

Invité en octobre dernier, Arsène Wenger avait défendu ce changement au micro de RTL. "Le prestige de la compétition vient de la qualité et de l'importance qu'elle a dans la tête des gens. Quand on voit ce que fait une Coupe du monde aujourd'hui au niveau d'un pays, c'est absolument extraordinaire, et ça gardera toujours ce prestige", expliquait l'ancien coach, désormais directeur du développement du football à la Fifa.

Évoquée dès le début du mois de septembre, la solution n'a pas encore été validée par l'instance internationale. Le 9 septembre dernier, le président Gianni Infantino évoquait des décisions "en fin d'année". Au 27 décembre, aucune annonce n'a encore eu lieu.