Le Paris Saint-Germain durcit le ton face à Kylian Mbappé. Alors que l'attaquant parisien ne souhaite pas prolonger son contrat au-delà de 2024, le club pourrait donc le voir partir libre. Et le PSG fait tout pour forcer le joueur à resigner, ou bien à quitter le club dès cet été. Le Paris Saint-Germain a donc choisi d'écarter Kylian Mbappé de sa tournée au Japon.

Le PSG ne veut pas être parasité par le bruit autour de la situation de Kylian Mbappé, ni être pris en otage par la décision du Français. Résultat, en l'état, l'attaquant des Bleus ne fait plus partie du projet, et il est désormais à vendre. Kylian Mbappé souhaite rester cette saison, sans prolonger son contrat, et donc partir libre en juin 2024, sans aucune indemnité de transfert pour le Paris Saint-Germain. Refus catégorique du club qui a l'impression d'être trahi.

D'ailleurs, Paris pense même que le Français a déjà un accord avec le Real Madrid. Aujourd'hui, rien n'est à exclure, car même si Mbappé venait à rester, il pourrait être relégué au rang des remplaçants, et s'entraîner à l'écart du groupe. La quiétude et l'institution placées en haut de la hiérarchie, c'est un grand virage que prend le PSG. Ironie du sort, Ethan Mbappé, le petit frère, qui a intégré le groupe professionnel, sera bien du voyage au Japon.

