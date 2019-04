publié le 02/04/2019 à 20:28

Le dernier en date à les avoir comparé est José Mourinho. Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, et Kylian Mbappé se rencontrent pour la première fois à Paris, mardi 2 avril en fin de journée, dans le cadre d'un événement organisé par un sponsor commun aux deux hommes, une marque d'horlogerie de luxe.





"Quand on pense aux jeunes joueurs qui ont été Champions du monde, on pense tout de suite à Pelé en 1958 (le Brésilien avait 17 ans ; il l'a encore été en 1962 et 1970), et Mbappé vient juste après, avait déclaré Mourinho le 22 mars. Parfois, on peut appartenir à l'équipe qui atteint le sommet avec de la chance, en étant présent au bon endroit au bon moment. Là, ce n'est pas le cas. Il a été très important pour le titre !"

Auteur de 27 buts en 24 matches de Ligue 1, Mbappé, 20 ans, connaît sa meilleure saison sur le plan statistique. L'ancien buteur de Monaco ne cesse de faire tomber les records de précocité, comme le "Roi" Pelé en son temps. Le Brésilien, qui a joué en club à Santos (1956-1974) et au New York Cosmos (1975-1977), est aujourd'hui âgé de 78 ans.