publié le 12/02/2019 à 06:50

Ils ont rendez-vous dans un stade mythique. Environ 4.000 supporters parisiens ont décidé de faire le déplacement en Angleterre, où le Paris Saint-Germain affronte Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des champions, ce mardi 12 février.



Si le club français devra composer sans certaines de ses stars - Neymar, Cavani et Meunier ayant d'ores et déjà déclaré forfaits pour cette rencontre - les supporters continuent pleinement d'y croire. Et quoi de mieux que ce déplacement au "Théâtre des rêves", le surnom du stade d'Old Trafford, pour enfin briser la malédiction ?



Barcelone en 2017, Real Madrid en 2018... Depuis deux saisons, le PSG est resté bloqué aux portes du Top 8 européen. Des expériences qui pourraient enfin servir cette année alors qu'une victoire outre-Manche permettrait aux supporters de rêver encore un peu plus avant le match retour au Parc des Princes.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Les actes antisémites ont bondi de 74% l'an dernier et ils se répandent comme un "poison", c'est le mot utilisé par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



International - Au Venezuela, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président, espère des manifestations dans tout le pays pour que Nicolas Maduro, le président controversé laisse entrer l'aide humanitaire. Le pays est en pleine crise et des tonnes de médicaments ou de nourriture sont bloquées de l'autre côté d'un pont en Colombie.



Sport - C'est la fête à Courchevel. Le skieur de la station française, Alexis Pinturault, est devenu champion du monde du combiné à Are, en Suède.