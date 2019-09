Jean-Michel Aulas : "J'ai confiance dans les gens qui ont été recrutés"

publié le 22/09/2019 à 00:13

C'est le choc de cette 6e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais accueille le Paris Saint-Germain dans son antre du Groupama Stadium ce dimanche (21h) et a l'occasion d'enfin lancer sa saison, en dents de scie jusque là (9e de Ligue 1 avec 8 points).

Malgré ses résultats, le président Jean-Michel Aulas n'est pas inquiet pour la suite de la saison : "On est en condition pour remplir nos objectifs. [...] En championnat, bien sûr que si Paris s'impose dimanche, ce qui serait presque logique, il y aurait un écart significatif. En revanche, comme je l'imagine, si les Lyonnais réagissent et posent des problèmes à Paris, on peut se retrouver très proches d'eux dimanche soir. On a la conviction qu'on va faire du bon travail cette année".

Jean-Michel Aulas a réitéré sa confiance à son tandem Sylvinho-Juninho : "Il faut que tout le monde soit patient parce qu'on a changé beaucoup de choses. Je n'étais pas le premier partisan de tout changer mais j'ai écouté attentivement les conseils des consultants, des médias et des supporters . Je reste optimiste, non pas parce que je suis le président du groupe et l'actionnaire principal mais parce que j'ai confiance dans les gens qui ont été recrutés".

Il est également revenu plus en détail sur le travail colossal de la légende brésilienne du club : "Juninho fait un travail formidable, il est investi à 100% et je pense que de la même manière qu'il croit en ses supporters, il faut que les supporters croient en l'équipe".