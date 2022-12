INVITÉ RTL - Argentine-France : Matuidi assure être plus stressé que quand il était joueur

Argentine-France : Blaise Matuidi assure être plus stressé que quand il était joueur

Depuis les États-Unis, Blaise Matuidi s'est exprimé à quelques heures de la grande finale, qu'il regardera en tant que spectateur. Stressé, il préfère garder le silence avant les matchs, confie-t-il sur RTL ce dimanche. Une anxiété supérieure à celle qu'il ressentait lors de la finale de 2018 : "Je pense que c'est la vieillesse. Et le fait que je sois plus sur le terrain surtout", explique l'international français.

Impressionné par le parcours des Bleus, qu'il a rencontré, Blaise Matuidi a tenu à saluer leur performance : "C'est incroyable, c'est même géant ce qu'ils ont fait jusque-là. Faire une deuxième finale de Coupe du monde en 4 ans, ça faisait longtemps que cela n'avait pas été fait", souligne-t-il en ajoutant "une finale, ça se gagne, peu importe le jeu".

Et de reconnaître l'état d'esprit de l'équipe comme leur atout principal : "Au-delà de ça, c'est un groupe qui est uni. On l'a vu dans cette compétition", fait-il remarquer. Pour Blaise Matuidi, "le mental" pourrait également peser dans la balance, de même qu'il faudra garder la tête froide face aux Argentins et leurs éventuelles provocations, indique-t-il.

