Galatasaray-PSG : découvrez les compos probables sans Neymar ni Cavani

publié le 01/10/2019 à 12:35

L'infirmerie parisienne se vide peu à peu mais Thomas Tuchel n'a pas encore vraiment l'embarras du choix à l'heure de composer son attaque pour le bouillant match de Ligue des champions à Galatasaray. Car si Kylian Mbappé a rejoué 30 minutes à Bordeaux trois jours plus tôt, il semble encore parfois gêné par sa cuisse gauche.

"Il est capable de débuter, mais pas de jouer 90 minutes, a assuré l'entraîneur allemand en conférence de presse d'avant-match. Ce sera ça la décision à prendre : le faire commencer ou terminer le match". Face au Real Madrid, c'est l'Argentin Mauro Icardi qui avait occupé le poste d'avant-centre en l'absence d'Edinson Cavani (toujours pas totalement remis d'une blessure à la hanche) et de Neymar (encore suspendu en Turquie).

Deux semaines plus tard, Icardi ne semble pas non plus à 100% après une blessure aux adducteurs. Quant au Camerouno-Allemand Éric Maxim Choupo-Moting, il figure bien dans le groupe mais a lui aussi été gêné dernièrement, aux côtes.

Kimpembe ou Diallo derrière ?

Une autre interrogation demeure, au poste de défenseur central pour accompagner le Brésilien Thiago Silva. Les Français Presnel Kimpemebe et Abdou Diallo semblent en balance. Le premier avait été choisi face au Real.

Keylor Navas prendra place dans les buts, Thomas Meunier et Juan Bernat aux postes de latéraux, Idrissa Gueye, Marquinhos et Marco Verratti au milieu. Rayonnant face au Real, Angel Di Maria évoluera à gauche de l'attaque. Pablo Sarabia devrait encore avoir sa chance à droite.

Falcao, Nzonzi, Seri, Babel, Feghouli...

Côté Galatasaray, l'équipe annoncée est peut-être vieillissante mais a fière allure sur le papier avec Steven Nzonzi, Younes Belhanda et Jean-Michaël Seri au milieu, Sofiane Feghouli, Ryan Babel et Radamel Falcao devant. Attention danger pour le PSG, dans une ambiance survoltée.

Ligue des champions : le programme de la 2e journée

Galatasaray : Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - Belhanda, Nzonzi, Seri - Feghouli, Falcao, Babel



PSG : Navas - Meunier, Silva (cap.), Kimpembe (ou Diallo), Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Sarabia, Mbappé (ou Icardi, ou Choupo-Moting), Di Maria