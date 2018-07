publié le 26/04/2017 à 12:22

Les milieux du football professionnel en France et en Grande-Bretagne ont été visés par une vaste opération de l'administration fiscale. Plusieurs personnes ont été arrêtées dans ce coup de filet mené conjointement par 180 agents du fisc britannique et les autorités françaises. Selon la presse britannique, les clubs de West Ham et de Newcastle, qui évoluent en Premier League, ont été visés.



Dans un communiqué, l'administration fiscale a expliqué avoir "arrêté plusieurs personnes travaillant dans le football professionnel pour des fraudes suspectées à l'impôt et aux cotisations sociales". Les enquêteurs ont effectué des fouilles sur plusieurs sites des deux côtés de la Manche, évoquant notamment "des endroits au Nord-Est et dans le Sud-Est de l'Angleterre", sans plus de précision sur les villes et les clubs concernés. Les autorités françaises, qui "aident l'enquête britannique, ont procédé à des arrestations et à des recherches dans plusieurs endroits en France", sans préciser lesquels.

D'après Sky Sports et The Independent, les enquêteurs britanniques, qui s'intéressent de près à des transferts présumés frauduleux, se sont rendus au Stade Olympique de Londres, l'enceinte de West Ham, et St James Park, celle de Newcastle, pour procéder à la saisie de documents financiers, d'ordinateurs et de téléphones portables. Lee Charnley, le directeur général de Newcastle, aurait été arrêté au cours de l'opération.