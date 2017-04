publié le 25/04/2017 à 20:30

Qui sera opposé au Paris Saint-Germain ou à l'AS Monaco en finale de la 100e édition de la Coupe de France à Saint-Denis le samedi 27 mai prochain ? Moins clinquante sur le papier que le 4e épisode du duel entre les deux premiers de Ligue 1, la première demi-finale s'annonce indécise entre Angers et Guingamp, mardi 25 avril (21h00). 60 ans après sa seule finale, perdue contre Toulouse (6-3) en 1957, le SCO rêve de faire mieux qu'en 2011 et 2014 (demie). Problème pour les Angevins, il se frottent à un spécialiste de l'épreuve. Finaliste en 1997, l'En Avant a beaucoup grandi depuis et soulevé la Coupe en 2009 et 2014.



Avec des équipes remaniées, le 14e (Angers) et le 10e de Ligue 1 se sont inclinés en amont de cette demie, respectivement à Dijon (3-2) et à Lille (3-0). Leur dernier affrontement remonte au 18 mars, avec un succès 3-0 du SCO sur sa pelouse. Au match aller en championnat, fin octobre, les Bretons s'étaient imposés 1-0. Au tour précédent, l'équipe de Stéphane Moulin s'est défaite de Bordeaux (2-1). Celle d'Antoine Kombaouaré a décroché sa qualification à Cannes contre Fréjus - Saint-Raphaël (0-1), club de CFA.

Coupe de France : le programme des quarts de finale

Mardi 25 avril :

21h00 : Angers-Guingamp



Mercredi 26 avril :

21h05 : PSG-Monaco



Finale :

Samedi 27 mai au Stade de France à 21h00