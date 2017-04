PSG-Monaco : l'ASM a-t-elle le droit d'aligner des joueurs de CFA ?

publié le 25/04/2017 à 15:59

"On na pas le choix", justifie Leonardo Jardim. Leader de Ligue 1 à cinq matches de la fin de la saison, à deux marches de la finale de la Ligue des champions, engagée dans un sprint palpitant qui la voit jouer tous les trois jours, l'AS Monaco va laisser au repos la très grande majorité de ses titulaires mercredi 26 avril. Rien ne dit que le PSG remportera facilement la demi-finale de Coupe de France qui ne sera de fait pas le choc promis lors du tirage au sort. Mais les Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Thomas Lemar, Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva ou Fabinho ne fouleront pas la pelouse du Parc des Princes.



"On va utiliser les joueurs qui ont le moins joué, ainsi que des joueurs de l'équipe de CFA", a expliqué l'entraîneur portugais. J'ai besoin de faire tourner l'effectif afin de garder les joueurs les plus utilisés pour samedi (contre Toulouse en Ligue 1, ndlr). Si on ne tourne pas, on arrivera au mois de mai totalement morts". Avant ce déplacement dans la capitale, Monaco s'est rendu à Lyon dimanche 23 avril (victoire 2-1). Après la réception du TFC, il y aura celle, mercredi 3 mai, de la Juventus Turin pour la manche aller de la demi-finale de C1. À côté du championnat et de la Coupe d'Europe, la Coupe de France n'arrive donc qu'au troisième et dernier rang des priorités.

Jardim a-t-il l'entière liberté de composer son équipe comme il le souhaite, sans aucun joueur majeur ? Pas totalement, mais oui pour l'essentiel. En vertu de l'alinéa 6 de l'article 7.3 du règlement de la FFF (licences, qualifications et participation), sa seule obligation est de faire figurer sur la feuille de match au moins sept joueurs ayant pris part à l’une des deux dernières rencontres officielles disputées par son équipe première. Sinon, les sanctions encourues vont de la perte du match à l'exclusion éventuelle de l’épreuve la saison suivante en passant par la "consignation des parts de recette et du bénéfice des répartitions provenant des contrats publicitaires et de télévision".

Cette équipe reste compétitive

Quatre de ces sept joueurs (sur les 16 présents sur la feuille de match), qui n'ont aucune obligation de jouer la moindre minute sont facilement identifiables : Valère Germain en attaque, Nabil Dirar et Joao Moutinho au milieu, Andrea Raggi en défense. Danijel Subasic, lui, laissera sa place dans les buts à Morgan De Sanctis et prendra place sur le banc des remplaçants, avec deux autres éléments ayant affronté tout ou partie des matches contre Lyon ou Dortmund. Benjamin Mendy et Djibril Sidibé forfaits, ce peut être Almamy Touré, Kamil Glik, Jemerson, Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar, Mbappé ou Falcao. Mais à coup sûr les deux appelés (Touré et Glik ?) resteront sagement assis au chaud.



Pour compléter son équipe autour des expérimentés De Sanctis, Raggi, Dirar, Moutinho et Germain, Jardim devrait aligner les jeunes de son effectif pro qui sont déjà apparus cette saison, en Coupe de France, notamment. Spectateurs et téléspectateurs vont un peu plus découvrir Pierre-Daniel Nguinda (20 ans) et Abou Diallo (20 ans) en défense, Kévin N'Doram (21 ans) et le Brésilien Jorge (21 ans) au milieu, Irvin Cardona (19 ans) en attaque. Quant aux joueurs de CFA (le championnat de France amateur dans lequel évolue la réserve de l'ASM) susceptibles de débuter ou entrer en cours de match, il s'agit de Kouadio-Yves Dabila (20 ans), Yhoan Andzouana (20 ans), Corentin Tirard (21 ans) ou encore Tristan Muyumba (20 ans), buteur à Tarbes samedi 22 avril (1-1). Le Parc va-t-il assister à l'éclosion de nouvelles pépites monégasques ?

PSG-Monaco : les équipes possibles

PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell - Verratti, Thiago Motta, Matuidi (ou nkunku) - Lucas, Cavani, Draxler



Monaco : De Sanctis - Nguinda, Raggi, Dabila, Diallo - Dirar, N'Doram, Moutinho, Jorge - Germain, Cardona

Couipe de France : le programme des quarts de finale

Mardi 25 avril :

21h00 : Angers-Guingamp



Mercredi 26 avril :

21h05 : PSG-Monaco



Finale :

Samedi 27 mai au Stade de France à 21h00