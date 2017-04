David Ginola plein d'"humilité" après s'être essayé au cécifoot

publié le 26/04/2017 à 02:23

Avec plus de 4 millions de vues sur YouTube, la websérie Vis mon sport fait un carton. Le principe ? Des athlètes handisport font découvrir leur discipline à des jeunes en compagnie de Philippe Croizon. Dans la troisième saison, le footballeur David Ginola s'essaye au cécifoot, une variante du football pour les malvoyants. Et autant dire que la légende du ballon rond en a bavé. "Quand on pense avoir joué au football pratiquement toute sa vie, eh bien on redécouvre une discipline", lâche le sportif qui est "sorti de sa zone de confort" pour l'occasion.



Les yeux bandés, un ballon à grelot au pied, l'ancienne gloire du Paris Saint-Germain a pu constater la difficulté de l'exercice. "Il faut prendre en considération les partenaires, les adversaires, les bordures du terrain, savoir où se trouvent les buts (...) C'est juste pas possible quand on a pas l'habitude", confie-t-il.



Et le néophyte de louer "le respect" qui prédomine dans cette discipline : "On va appeler son partenaire, mais on ne va pas influencer" les adversaires. D'autant plus qu'il faut "beaucoup de courage et de volonté" pour s’inscrire dans un club de cécifoot, car la plupart des licenciés "ont le regard de l'autre sur eux constamment". Une expérience qui a apporté à David Ginola "encore un peu plus d'humilité par rapport à sa vie et à son métier".



Le Varois encourage d'ailleurs "tous les non-voyants en France à s'inscrire et à pratiquer le cécifoot parce que c'est quelque chose qui va vraiment les développer intellectuellement et psychologiquement".