publié le 12/10/2020 à 11:05

Quatre jours après son festival offensif (7-1) face à une équipe d'Ukraine décimée par le coronavirus et les blessures, les Bleus ont été tenus en échec sans marquer (0-0) par le Portugal, dimanche 11 octobre au Stade de France. Pas de but entre les deux premiers du groupe 3 de la Ligue des Nations (Ligue A). Mais des enseignements positifs pour Robert Pirès.

"C'était vraiment un match de haut niveau, estime le consultant RTL. Tactiquement, j'ai trouvé les deux formations fortes, solides. Il y a eu de la densité, parce que les Portugais sont assez athlètes, notamment au milieu de terrain où il n'y a pas eu trop d'espaces. Défensivement, on a fait vraiment du bon travail. Voir l'équipe de France se comporter comme ça face à un bel adversaire comme le Portugal, ça m’amène à dire qu'on est costaud dans tous les domaines".

"Kimpembe, je l'ai trouvé très fort, très solide, détaille le champion du monde 1998 (46 ans). J'ai même trouvé qu'il avait réussi, et ce n'est pas facile, à museler Cristiano Ronaldo. Ça veut dire qu'il a pris une autre dimension, qu'il est en train de s'installer dans cette défense. On sait qu'il est en concurrence avec Lenglet. À mon avis, il a marqué des points. Rabiot, je l'ai trouvé un peu plus discret. Je sais qu'il est capable de proposer autre chose. Mais globalement ces deux joueurs sont intéressants. En tout cas, c'set sûr, Didier (Deschamps, ndlr) peut et va compter sur eux pour le futur".