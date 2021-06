publié le 03/06/2021 à 07:29

Les Bleus ont retrouvé le pays de Galles à Nice, ce mercredi 2 juin au soir, pour leur première rencontre amicale avant le début de l’Euro, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet. L’équipe de France s'est imposée grâce aux buts de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé (3-0).

Un succès plein de promesses, pour les joueurs de Didier Deschamps, auquel a réagi Robert Pirès, consultant et commentateur des Bleus pour le groupe M6, joint par RTL au coup de sifflet final.

"On est séduits, c'est de bon augure. En fait, on a très peu de temps avant de jouer l'Euro, et surtout de se confronter à l'Allemagne, qui sera notre première adversaire. Face aux Gallois, j'ai trouvé que l'équipe était bien, physiquement, qu'elle était en jambes. Tous les radars étaient braqués vers les trois de devant, Benzema, Griezmann et Mbappé, et ça a plutôt bien fonctionné", a estimé l'ancien champion du monde et d'Europe. Et de poursuivre : "On a vu que les joueurs se cherchaient, qu'il y avait certaines combinaisons, et puis surtout, on s'aperçoit que ce sont des joueurs intelligents, parce qu'ils ont bien su occuper l'espace et qu'ils ne se sont pas marchés sur les pieds."

En conclusion, Robert Pirès s'est montré satisfait de cette première rencontre amicale. "J'ai bien aimé et globalement, ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe de France."