France-Angleterre : "Nous sommes favoris ce soir", analyse Alain Boghossian

Pas de surprise, Didier Deschamps est fidèle à sa ligne de conduite. Une équipe s'est dégagée, il la conforte. Hugo Lloris dans les buts, qui va dépasser Lilian thuram avec sa 143e sélection, un record. La défense sera composé de Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez, l'entre-jeu de Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; L'attaque sera menée des indéboulonnables Dembélé, Giroud et Mbappé.

Selon Alain Boghossian, la France est "encore favorite ce soir" car "nous sommes champions du monde en titre". Également, pour lui, "les Anglais ont une revanche à prendre : que ce soit au rugby et au football." Et d'ajouter : "Le crunch football, c'est ce soir, il va y avoir une ambiance de folie et on est prêt à affronter cette belle équipe (anglaise)."

De son côté, Darren Tulett indique aussi que les Bleus sont favoris de par leur statut de champions du monde, mais "dans quelques heures, vous ne le serez plus", ajoute-il.

