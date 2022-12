France-Angleterre : 72% des Français pronostiquent une qualification des Bleus pour les demies

La confiance est de mise chez les Françaises et les Français avant le quart de finale de Coupe du monde des Bleus face à l'Angleterre au Qatar (samedi 10 décembre, 20h) : 72% des sondés et 84% des amateurs de football pronostiquent une qualification des joueurs de Didier Deschamps pour les demies.

S’ils redoutent avant tout l’attaque anglaise (46%), les amateurs de football font confiance au trio Kylian Mbappé-Olivier Giroud-Antoine Griezmann, considérés comme les joueurs les plus importants de l’équipe (respectivement 85, 61 et 59% de citations). Enfin, 58% des Français et 75% des amateurs de foot pensent désormais que les champions du monde en titre vont conserver leur bien, soit 14 et 15 points de mieux qu’avant le 8e de finale face à la Pologne.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 498 amateurs de football.

baro_fra_eng Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

