Équipe de France : Adrien Rabiot, la métamorphose sur et en dehors du terrain

C'est l'une des plus belles confirmations de ce Mondial : à 27 ans, Adrien Rabiot n'est plus un grand potentiel, il est devenu le joueur que tout le monde attendait. "C'est vrai que je traverse une très bonne période. J'ai grandi, j'ai mûri. C'est sans doute la meilleure période que j'ai eue dans ma carrière", confie-t-il.

Une maturité nouvelle et des progrès qu'il analyse en détails : "Être concentré, moins de temps faibles sur la durée d'un match, mais aussi pouvoir apporter offensivement. Plus croire en moi". Grâce à une relation devenue forte avec Didier Deschamps, Adrien Rabiot donne tout, infatigable au milieu de terrain. "Le coach a confiance en moi et je pense que le fait d'être plus libre sur le terrain et dans ma tête permet de m'exprimer au mieux et d'apporter le maximum à l'équipe", dit-il.

Un joueur souriant et apaisé qui entend aussi les louanges un peu nouvelles des supporters, des journalistes et apprécie un peu plus désormais de s'exprimer en public. "C'est bien de pouvoir échanger, d'être entendu. Ce n'est pas mon exercice préféré, mais je trouve qu'il y a une amélioration dans la relation entre vous et moi", reconnait le milieu de terrain. La fin d'une longue incompréhension, le début peut-être d'une grande histoire avec le maillot bleu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info